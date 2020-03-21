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الحكومية اليمنية تدين احتجاز مئات المسافرين من قبل المليشيا الحوثي بذريعة الحجر الصحي

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الحكومية اليمنية تدين احتجاز مئات المسافرين من قبل المليشيا الحوثي بذريعة الحجر الصحي

الحكومية اليمنية تدين احتجاز مئات المسافرين من قبل المليشيا الحوثي بذريعة الحجر الصحي
http://almnatiq.net/?p=844954
المناطق_وكالات

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام وبصورة عاجلة بالضغط على ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران للإفراج عن مئات المسافرين الذين احتجزتهم في مدينة عفار بالبيضاء، بذريعة ما أسمته بحجر طبي دون تطبيق أدنى المعايير الصحية.
وأكدت الحكومة أنها قامت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في التعامل مع جائحة كورونا وقامت بفحص كل القادمين من الخارج في المنافذ الحدودية للتأكد من خلوهم من أعراض هذا الفيروس والحجر على المصابين منهم .
ودانت الحكومة في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، قيام المليشيا الحوثية منذ يوم الاثنين الماضي بمنع دخول المسافرين إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتها واحتجازهم في العراء دون مأوى.
وقالت الحكومة في بيانها، إن هذا الأمر أسفر عن معاناة مئات المسافرين نتيجة احتجازهم في العراء بدون مآوى ودون تفريق بين الأطفال والمسنين والنساء وفي وضع غير إنساني وغير مجهز بأبسط المستلزمات الضرورية للحياة .
وأكد البيان أن الحالة المأساوية التي وُضع فيها المواطنون تشكل خطرا كبيرا على حياتهم، نتيجة لاحتجازهم وعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة، ما يعكس صورة بشعة لانتهاكات الحوثي لكرامة وحقوق وحياة الانسان.

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