هواوي تلتزم بتوفير 1000 جهاز لوحي ذكي لتعزيز جهود التعلّم الافتراضي في المملكة

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أعلنت هواوي عن التزامها بتوفير 1000 جهاز لوحي ذكي لتعزيز جهود التعلّم الافتراضي في المملكة.

ويأتي ذلك إدراكاً منها لأهمية التعلّم الافتراضي في إطار عملية التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وتم الإعلان عن هذه المساهمة في إطار دعم مبادرة “كلنا عطاء” الخيرية الجديدة التي ترعاها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تهدف إلى جسر الفجوة الرقمية في المجتمعات المحلية.

وستوفر هواوي أجهزة لوحية ذكية للعائلات التي لا يمكنها تحمل مصاريف الخدمات الرقمية لتسهيل الوصول إلى منصات التعليم عبر الإنترنت من أجل تمكين الطلاب من الدراسة عن بُعد في إطار الإجراءات المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستحصل العائلات المعنية بالمبادرة على جهاز (Huawei MediaPad) الذي يمتاز بوزنه الخفيف وتصميمه النحيف وهيكله المتين ومواصفاته الفائقة التي توفر للمستخدمين أداءً جيدا لعرض مقاطع الفيديو والاجتماعات الصوتية، مما يسهل التفاعلات الرقمية بين المعلمين والطلاب والأصدقاء بشكل فوري.

وقال سعادة الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية القدرات الرقمية: “إن ضمان استمرار التعليم من خلال وسائل التعلّم الرقمي هو مسألة ذات أهمية بالغة بالنسبة للمجتمعات المحلية لا سيما مع توفر بنية تحتية رقمية ومنصات تعليمية.

نتقاسم هذه الرؤية باعتبارها شريك استراتيجي مع هواوي ونقدّر مساهمتها الكبيرة ودعمها للقطاع العام من أجل تمكين عملية التعلّم الافتراضية وجسر الفجوة الرقمية في المملكة”.

من جانبه قال دينيس تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة”: “تفخر هواوي بتعاونها على مدار عشرين عاماً مع أجهزة القطاع العام مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير التقنيات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي ومتصل بالكامل.

ولا شك أن توفير الاتصال الكامل هو من الأولويات في ظل الظروف الحالية، ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا مع مختلف المؤسسات في جميع أنحاء المملكة لاستكشاف المزيد من الوسائل لتعزيز المجتمعات التي نعمل فيها”.

وتأتي المساهمة التي تقدمها هواوي لمبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إطار جهودها المتواصلة لجسر الفجوة الرقمية وتوفير الاتصال للملايين من الناس في المدن والمناطق النائية في جميع أنحاء المملكة.