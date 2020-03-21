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سؤالك بغيض وأنت مراسل سيء جدا.. شاهد.. ⁧‫ترامب‬⁩ يوبخ صحفيا بسبب “كورونا”

سؤالك بغيض وأنت مراسل سيء جدا.. شاهد.. ⁧‫ترامب‬⁩ يوبخ صحفيا بسبب “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=844992
المناطق - الرياض

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، مراسلا صحفيا في البيت الأبيض بعد سؤاله عن فيروس كورنا المستجد “كوفيد-19” وإمكانية إنتاج لقاح لمكافحته.

وحين سأل مراسل قناة “إن بي سي” الأميركية، بيتر ألكسندر، ترامب:”ماذا تقول للأميركيين المذعورين الآن، حيث توفى أكثر من 200 شخص وأصيب أكثر من 14 ألف مصاب بفيروس كورونا وملايين الأميركيين خائفين الآن؟ ماذا تقول لهم؟”

ليرد الرئيس الأميركي قائلا: “أنت مراسل سيئ وسؤالك بغيض. أعتقد أنك تبعث برسالة سيئة جدا للشعب الأمريكي”.

وأضاف ترامب “الشعب الأمريكي يبحث عن إجابات ويتشبث بالأمل وأنت تمارس الإثارة. التقرير الذي بثته قناة إن بي سي سيء جدا”.

وتابع: “عليك أن تعود للتقارير العلمية بدلا من الإثارة. لنرى ما إذا كان علاج كورونا سيعمل قد يعمل وقد لا يعمل”.

وختم ترامب معه بالقول: “أشعر بالرضا عن ذلك. لقد كنت محقا دائما”.

 

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