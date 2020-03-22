برسالة واتساب.. تابع حالة كورونا حول العالم

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أعلن الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أن منظمة الصحة العالمية استحدثت طريقة جديدة للحصول على معلومات موثوقة بشأن الفيروسات التاجية.

وذكر زوكربيرغ في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك أن منظمة الصحة العالمية استحدثت حساب على تطبيق واتساب يمكن للمستخدمين تلقي تقرير الحالة اليومية من خلال التنبيهات الصادرة عبر المنظمة.

وأوضح أن التقرير اليومي سيحتوي على أحدث أعداد الحالات حسب البلد في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى نصائح بشأن كيفية حماية نفسك، وإجابات على الأسئلة المتداولة التي يمكنك إرسالها بسهولة إلى الأصدقاء والعائلة

وأضاف أن الخدمة في طور الإعلان عنها، كما أشار إلى أن نحو نصف مليون شخص قد اشتركوا بالفعل حتى الآن.

وأكد زوكربيرغ أن من خلال الرابط المرفق على صفحته يمكنك الاشتراك في هذه الخدمة.

وقامت المنظمة بتخصيص رقم (41798931892+) على تطبيق واتساب لتوعية المواطنين وإرشادهم بالخطوات التي يجب فعلها عند الإصابة بالمرض وإجراءات الوقاية للحد منه.

ويمكن للمستخدمين إرسال أي رسالة إلى الحساب، ثم ستبدأ المنظمة في إرسال النصائح اللازمة والتي يجب اتباعها، بالإضافة إلى أنه يمكن للمستخدمين إرسال أسئلة متعلقة بالمرض وسيقوم فريق عمل المنظمة بالرد عليها.

كما يستطيع المتبرعين إرسال تبرعاتهم إلى منظمة الصحة العالمية عن طريق نفس الرقم، للمساعدة في توفير المستلزمات الطبية في الدول المتفشي فيها وباء كورونا.

We've worked with the World Health Organization (WHO) on a way to get authoritative information about coronavirus sent…

Geplaatst door Mark Zuckerberg op Vrijdag 20 maart 2020

 

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