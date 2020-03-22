أحد مساعدي بنس مصاب بكورونا.. وترامب في خطر

المناطق - الرياض

أظهرت الفحوص الطبية إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكدت متحدّثة الجمعة.

وقالت كيتي ميلر المتحدثة باسم بنس: “لا الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به”.

وبنس مكلّف من الرئيس الأميركي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.

وصار عدد من محيط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قيد الحجر الصحي بعد احتكاكهم بمصابين بالفيروس.

وبعدما رفض على مدى أيام إجراء فحص كورونا المستجد، أعلن ترامب، السبت الماضي، أنه خضع للفحص الذي جاءت نتيجته سلبية.