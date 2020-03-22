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هل “يميّز” كورونا بين الذكور والإناث؟

هل “يميّز” كورونا بين الذكور والإناث؟
http://almnatiq.net/?p=845001
المناطق - الرياض

قالت منسقة قوة مكافحة الفيروسات التاجية في البيت الأبيض، الجمعة، إن فيروس كورونا المستجد “أكثر فتكا” بالذكور، مقارنة مع الإناث.

وأوضح المسؤولة الأميركية ديبورا بيركس، أن الوفيات في صفوف الذكور بسبب كورونا أكبر بمرتين من الوفيات في صفوف الإناث.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الولايات المتحدة ستشهد خلال الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة ارتفاعا كبيرا في عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي كشف فيه موقع “سي إن إن” الأميركي إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 15599 وعدد الوفيات ارتفع إلى 197.

ورغم ارتفاع عدد الحالات المستمر، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح، الجمعة، أنه لا يفكر حاليا في فرض حجر كامل على البلاد لاحتواء تفشي الفيروس.

والخميس، شددت الولايات المتحدة تحذيرها للأميركيين، فطالبتهم بعدم السفر إلى الخارج لأي داع، والعودة إلى البلاد إن أمكنهم.

وبذلك، بلغ مستوى التحذير الصادر عن وزارة الخارجية مستواه الأقصى، وشمل كامل العالم، مما يمثل إجراء غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب الفيروس سريع الانتشار، ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار لجهود احتواء المرض.

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