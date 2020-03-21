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تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=845002
المناطق - الرياض

سجلت تايلاند 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، في ثالث أعلى نسبة إصابة قياسية تسجلها خلال أسبوع، ليصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 411 حالةً.
وبحسب أحدث البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة التايلاندية اليوم توفى شخص مصاب بالفيروس، في حين يتلقى 366 آخرون العلاج بالمستشفيات، وتعافى 44 .

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