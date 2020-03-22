توقيف العشرات في تركيا.. والتهمة “منشورات كورونا”

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 64 شخصا، وذلك إثر نشرهم منشورات “مستفزة ولا أساس لها” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر تويتر الخميس: “وجدنا 242 شخصا يشتبه بأنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصا”.

ودون إعطاء المزيد من التفاصيل، أوضحت الوزارة أن العمل مستمر لتوقيف آخرين، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأكدت تركيا حتى الآن أربع حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت 359 إصابة.

واتخذت أنقرة سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات موقتا بالإضافة إلى إغلاق دور السينما وصالات الألعاب الرياضية ومقاهي الشيشة.

وأصدرت الرئاسة التركية الجمعة تعميما، أعلنت فيه حظر النشاطات الثقافية والعلمية والفنية وأي نشاط مماثل، في أماكن مغلقة أو مفتوحة، حتى نهاية أبريل.