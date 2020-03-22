توقيف العشرات في تركيا.. والتهمة “منشورات كورونا”

توقيف العشرات في تركيا.. والتهمة “منشورات كورونا”

أبرز المواد
هل “يميّز” كورونا بين الذكور والإناث؟

هل “يميّز” كورونا بين الذكور والإناث؟

أبرز المواد
تعليمات من منظمة الصحة العالمية لتقوية مناعة الجسم

تعليمات من منظمة الصحة العالمية لتقوية مناعة الجسم

أبرز المواد
أمريكا “تختبر” بنجاح صاروخا أسرع من الصوت

أمريكا “تختبر” بنجاح صاروخا أسرع من الصوت

أبرز المواد

توقيف العشرات في تركيا.. والتهمة “منشورات كورونا”

توقيف العشرات في تركيا.. والتهمة “منشورات كورونا”
http://almnatiq.net/?p=845003
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 64 شخصا، وذلك إثر نشرهم منشورات “مستفزة ولا أساس لها” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر تويتر الخميس: “وجدنا 242 شخصا يشتبه بأنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصا”.

ودون إعطاء المزيد من التفاصيل، أوضحت الوزارة أن العمل مستمر لتوقيف آخرين، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأكدت تركيا حتى الآن أربع حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت 359 إصابة.

واتخذت أنقرة سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات موقتا بالإضافة إلى إغلاق دور السينما وصالات الألعاب الرياضية ومقاهي الشيشة.

وأصدرت الرئاسة التركية الجمعة تعميما، أعلنت فيه حظر النشاطات الثقافية والعلمية والفنية وأي نشاط مماثل، في أماكن مغلقة أو مفتوحة، حتى نهاية أبريل.

روابط ذات صلة

هل “يميّز” كورونا بين الذكور والإناث؟

هل “يميّز” كورونا بين الذكور والإناث؟
تعليمات من منظمة الصحة العالمية لتقوية مناعة الجسم

تعليمات من منظمة الصحة العالمية لتقوية مناعة الجسم
أمريكا “تختبر” بنجاح صاروخا أسرع من الصوت

أمريكا “تختبر” بنجاح صاروخا أسرع من الصوت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*