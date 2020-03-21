احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الصحة اليمني يجدد التأكيد على خلو بلاده من أي حالة اشتباه بفيروس كورونا
أبرز المواد
 سؤالك بغيض وأنت مراسل سيء جدا.. شاهد.. ⁧‫ترامب‬⁩ يوبخ صحفيا بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 تعرَّف على 3 دول عربية لم تعلن رسمياً أيّ إصابات بـ “كورونا”!
أبرز المواد
 الكويت تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 بسبب كورونا.. مدينة فرنسية تفرض حظر تجول
أبرز المواد
 أمطار رعدية وزخات برد ورياح سطحية على جازان.. والمدني يحذر
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يتوقّع أثرًا شديدًا لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل مؤقت
أبرز المواد
 الحكومية اليمنية تدين احتجاز مئات المسافرين من قبل المليشيا الحوثي بذريعة الحجر الصحي
أبرز المواد
 أجواء مكة والمدينة في تنبيهَين للأرصاد.. رياح وأتربة
أبرز المواد
 الفلبين: ارتفاع وفيات كورونا إلى 19 والإصابات 262
أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة كورونا

مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة كورونا

أبرز المواد
تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
وزير الصحة اليمني يجدد التأكيد على خلو بلاده من أي حالة اشتباه بفيروس كورونا

وزير الصحة اليمني يجدد التأكيد على خلو بلاده من أي حالة اشتباه بفيروس كورونا

أبرز المواد
سؤالك بغيض وأنت مراسل سيء جدا.. شاهد.. ⁧‫ترامب‬⁩ يوبخ صحفيا بسبب “كورونا”

سؤالك بغيض وأنت مراسل سيء جدا.. شاهد.. ⁧‫ترامب‬⁩ يوبخ صحفيا بسبب “كورونا”

أبرز المواد

مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة كورونا

مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=845038
المناطق - الرياض

عقد ممثلو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعا مع معالي وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، وممثل اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، وممثل منظمة الصحة العالمية في الخليج، لتقييم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وجرى خلال الاجتماع بحث إمكانية توفير المركز الاحتياجات الصحية اللازمة لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن.
وبحث المجتعمون كذلك مقترح مشروع تنفيذي مع منظمة الصحة العالمية لتأمين أجهزة الترصد الوبائي ودعم المختبرات والمحاجر الصحية، وتهيئة الكوادر وتدريبها لمنع انتشار فيروس كورونا في اليمن.
وعبر وزير الصحة اليمني عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعمها السخي والمستمر للحكومة اليمنية، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التوجهيات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمركز الملك سلمان للإغاثة بتقييم الوضع الصحي داخل اليمن وتوفير الاحتياجات الضرورية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في اليمن.

روابط ذات صلة

تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وزير الصحة اليمني يجدد التأكيد على خلو بلاده من أي حالة اشتباه بفيروس كورونا

وزير الصحة اليمني يجدد التأكيد على خلو بلاده من أي حالة اشتباه بفيروس كورونا
سؤالك بغيض وأنت مراسل سيء جدا.. شاهد.. ⁧‫ترامب‬⁩ يوبخ صحفيا بسبب “كورونا”

سؤالك بغيض وأنت مراسل سيء جدا.. شاهد.. ⁧‫ترامب‬⁩ يوبخ صحفيا بسبب “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*