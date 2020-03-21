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“الغذاء والدواء” تحذر من معقم اليدين “Alfa,Instant Hand Sanitizing” لاحتوائه على نسبة عالية من الـميثانول

“الغذاء والدواء” تحذر من معقم اليدين “Alfa,Instant Hand Sanitizing” لاحتوائه على نسبة عالية من الـميثانول

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“الغذاء والدواء” تحذر من معقم اليدين “Alfa,Instant Hand Sanitizing” لاحتوائه على نسبة عالية من الـميثانول

“الغذاء والدواء” تحذر من معقم اليدين “Alfa,Instant Hand Sanitizing” لاحتوائه على نسبة عالية من الـميثانول
http://almnatiq.net/?p=845046
المناطق - واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جل معقم لليدين يحمل اسم “Alfa,Instant Hand Sanitizing” وينتجه مصنع الكيماويات الحديثة، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).
وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج “Alfa,Instant Hand Sanitizing” على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.
ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت “الهيئة” المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

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