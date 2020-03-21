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“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة لنهاية الاسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

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“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة لنهاية الاسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة لنهاية الاسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
http://almnatiq.net/?p=845060
جازان - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وذلك بناءاً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مع تساقط زخات من البرد تتخللها نشاط في الرياح السطحية  على منطقة جازان ومحافظاتها لهذا اليوم السبت.

ودعا نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن ال صمغان الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الاجواء.

وأكد ان المديريه اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وحثّ المقدم “ال صمغان” الجميع على متابعة ما يصدر عن المديرية من تحذيرات وتوجيهات ورسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني مع التمنيات للجميع بالسلامة .

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