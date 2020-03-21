المياه الوطنية تطمئن عملائها بضخ 9.7 ملايين م3 من المياه يوميًا في جميع مناطق المملكة

المناطق - الرياض

طمأنت شركة المياه الوطنية عملائها في جميع مناطق المملكة ومدنها بأنها تضخ أكثر من 9 ملايين وسبعمائة ألف متر مكعب يوميًا خلال هذه الفترة، بهدف توفير أكبر كمية من المياه للمواطنين والمقيمين، مع تطبيقها خطة تشغيلية لإدارة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة تعليق الأعمال لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الشركة أن جميع محطات إنتاج المياه ومنظومة شبكات المياه الموزعة في مناطق المملكة المختلفة تعمل بشكل طبيعي، وجاهزة لتطبيق خطة إدارة الطلب المتزايد على المياه إذا لزم الأمر.

وأكدت استمرارها في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لعملائها كافة بمناطق المملكة المختلفة من خلال الفرع الإلكتروني للشركةe.nwc.com.sa على مدار الساعة، وذلك لضمان سلامة العملاء، وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، ومنع التجمعات، مبينة أن خطتها التشغيلية تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عبر بيان لها إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 22 رحب 1441هـ الموافق 16 مارس 2020م، وذلك خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة. داعية جميع عملائها الكرام لطلب الخدمة من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa، وذلك على مدار الساعة للاستفادة من جميع الخدمات، ولضمان سلامة المراجعين، وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، والبُعد عن التجمعات.