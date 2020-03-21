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“هدف”: استمرار برنامج “تمهير” مع إلزام المنشآت والأفراد بإتباع التعليمات الحكومية لمواجهة تداعيات كورونا

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“هدف”: استمرار برنامج “تمهير” مع إلزام المنشآت والأفراد بإتباع التعليمات الحكومية لمواجهة تداعيات كورونا

“هدف”: استمرار برنامج “تمهير” مع إلزام المنشآت والأفراد بإتباع التعليمات الحكومية لمواجهة تداعيات كورونا
http://almnatiq.net/?p=845066
المناطق - الرياض

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار العمل ببرنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، مع ضرورة اتباع المنشآت والأفراد بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد – 19 الجديد.

وشدد “هدف”، على إلزامية تطبيق آليات العمل عن بعد في المنشآت المنضوية في برنامج تمهير في إطار التعليمات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد – 19 الجديد، ويشمل ذلك استخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية ومراعاة دليل العمل عن بعد الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشار إلى أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهرياً، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج.

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.

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