مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان يقدم شكره للعاملين نظير جهودهم في مواجهة فايروس كورونا

جازان - فضة عطيف

قدم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان الدكتور محمد بن عمر السيد شكره لكافة العاملين في هيئة الهلال الأحمر السعودي من منسوبي الهيئة على جهودهم في التصدي لفيروس كورونا (Covid-19) .

وقامت هيئة الهلال الاحمر السعودي بتنفيذ جولات تفقدية لتعقيم المراكز الإسعافية وسيارات الإسعاف من قبل القيادة ومدراء المراكز الاسعافية وتجهيز ٢٢ فرقة إسعافية منها ١٩ فرقة إسعافية أساسية و٣ فرق إسعافية متقدمة في ثلاث محافظات(جازان_صبيا_أبي عريش) لضمان تقديم خدمات إسعافية للتصدي لفايروس كورونا الجديد(كوفيد- 19)

وأوضح السيد بأنهم في هيئة الهلال الأحمر حريصون أن تكون الخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة سبباً بعد الله في المحافظة على سلامة وصحة الجميع