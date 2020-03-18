أمين عسير يتفقد سكن عمال النظافة ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي المراكز التموينية و أسواق النفع العام بمدينة أبها و ذلك للتأكد من تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ .

وشدد خلال جولته على ضرورة الاهتمام بالمراكز التموينية وأسواق النفع العام ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة، فيما يخص تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية؛ منوها الى ان الامانة لن تتهاون مع اي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم و التطهير المستمر و توفر آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة علاوة على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها ، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها.