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أمين عسير يتفقد سكن عمال النظافة ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمين عسير يتفقد سكن عمال النظافة ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

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أمين عسير يتفقد سكن عمال النظافة ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمين عسير يتفقد سكن عمال النظافة ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=845078
المناطق - أيها
تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي المراكز التموينية و أسواق النفع العام بمدينة أبها و ذلك للتأكد من تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ .

وشدد خلال جولته على ضرورة الاهتمام بالمراكز التموينية وأسواق النفع العام ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة، فيما يخص تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية؛ منوها الى ان الامانة لن تتهاون مع اي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم و التطهير المستمر و توفر آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة علاوة على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها ، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها.

من جهة أخرى تفقد الدكتور وليد الحميدي سكن عمال النظافة بمدينة أبها و ذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩؛ وشدد خلال جولته على ضرورة الاهتمام بهم وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحتهم، وذلك من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير المستمر بالسكن و توفير المعقمات والكمامات والقفازات لهم .
وأكد أن هذه الجولات والزيارات تأتي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الوزارة وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

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