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216 ألف ريال لمساعدة أسر وأيتام ” بناء” على التصدي لـ ” كورونا “

216 ألف ريال لمساعدة أسر وأيتام ” بناء” على التصدي لـ ” كورونا “
http://almnatiq.net/?p=845092
الدمام - منال الدوسري

استمراراً لجهود جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية في رعاية وتقديم خدماتها للأيتام وأسرهم أودعت مبلغ 300 ريال في حساب كل أسرة مستفيدة من خدماتها في خدمة جديدة اطلقت عليها ” سلة وقائية ” بمبلغ إجمالي وقدره 216 ألف ريال .

 

 ويأتي ذلك بهدف تأمين المعقمات وأدوات النظافة والمنظفات التي تحتاج إليها هذه الأسر ومساندة من الجمعية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجمعية في الرسالة التي وجهتها إلى الأسر المستفيدة على أهمية إتباع تعليمات وزارة الصحة التي تشدد على غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيم المنزل باستمرار ، والبقاء به وعدم الخروج منه إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم متمنية لهم دوام الصحة والعافية والوقاية من الأمراض .

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي حرص الجمعية على تكثيف الدور التوعوي للأسر المستفيدة ، وأشار إلى أهمية إرسال هذه التعليمات واطلاع الأسر على كافة المستجدات المتعلقة بالمرض وطرق الوقاية منه خاصة أن الفيروس من الأمراض المستجدة والوعي له دور مهم في وقاية الإنسان منه ، ولذلك حرصت الجمعية على توصيل هذه الرسائل التوعوية للأيتام والأسر المستفيدة .

وأضاف الخالدي أن هذا الدعم جاء بناءً على توجيهات ومساهمة رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الذي يحرص دائماً على مد يد العون والمساعدة للأيتام والأسر المستفيدة من خدمات الجمعية .

الجدير بالذكر ان الجمعية تعمل على تقديم كافة خدماتها بشكل الكتروني للمستفيدين دون الحاجة لمراجعة الجمعية كما اطلقت الجمعية منتجات توعوية من ابرزها مقطع فيديو موجه للمستفيدين بعنوان ( لا تهون ولا تهول ) من أجل التأكيد على اتباع توجيهات الحكومة ووزارة الصحة في البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات ، متمنين الصحة   للجميع .

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