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نقاط الفحص البصري تقدم خدماتها الوقائية للمسافرين القادمين لظهران الجنوب

نقاط الفحص البصري تقدم خدماتها الوقائية للمسافرين القادمين لظهران الجنوب

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نقاط الفحص البصري تقدم خدماتها الوقائية للمسافرين القادمين لظهران الجنوب

نقاط الفحص البصري تقدم خدماتها الوقائية للمسافرين القادمين لظهران الجنوب
http://almnatiq.net/?p=845114
المناطق - ظهران الجنوب

نفذ القطاع الصحي بمحافظة ظهران الجنوب اليوم, الفحص البصري بمداخل المحافظة الشمالية والجنوبية للقادمين للمحافظة والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، ولتعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره، وتقديم الخدمات الصحية والوقائية للمسافرين القادمين وإجراء فحص بصري لهم من خلال جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقيم الحالات وفرزها، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية إتباع الإرشادات الصحية والحرص على غسل اليدين والبعد عن التجمعات.

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