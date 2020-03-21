الأمم المتحدة: الأزمة الاقتصادية في السودان تؤثر على استيراد الأدوية

المناطق _ الخرطوم

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” في السودان أن الأزمة الاقتصادية تستمر في التأثير على استيراد السودان للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح المكتب الأممي في بيان صادر عنه أنه في حين تحسنت واردات الأدوية في عام 2019 بشكل طفيف مقارنة بعام 2018، كانت المستويات أقل بنسبة 20 في المائة عن عام 2017، وفقًا لآخر تحديث من بنك السودان المركزي، مما يؤدي إلى انخفاض توافر الأدوية في كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بالسنوات السابقة، حسب وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية.

وأفاد أن الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية خلال الربع الرابع من عام 2019 يشير إلى أن السودان استورد أدوية بقيمة 367 مليون دولار أمريكي في عام 2019، في حين أن هذه الزيادة تبلغ حوالي 47 مليون دولار (15 في المائة) مقارنة بعام 2018، إلا أنها تبلغ 91 مليون دولار (20 في المائة) أقل مقارنة بعام 2017.

وتوقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” في السودان أن تغزو المزيد من أسراب الجراد الصحراوي ساحل جنوب البحر الأحمر في السودان، مبينًا أن أسراب الجراد الصحراوي تغزو الأجزاء الجنوبية من ساحل البحر الأحمر عبر الحدود السودانية – الإريترية، لافتًا النظر إلى استمرار عمليات المسح في مناطق التكاثر الشتوي.

وذكر “أوتشا” أن آخر تحديث للجراد الصحراوي من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” يشير إلى وجود طيور صغيرة، وسرب على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر بالقرب من الحدود الإريترية.