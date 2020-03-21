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أمانة نجران توزع المعقمات على المواطنين والمقيمين في ٢٩ موقعاً

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شرطة القصيم : القبض على مواطن نشر وروج شائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا

شرطة القصيم : القبض على مواطن نشر وروج شائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=845120
المناطق _ بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،ويظهر من خلاله شخص ينشر ويروج الشائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) في بعض المحافظات ، في محاولة لبث الفزع والذعر بمعلومات وإدعاءات غير صحيحة  ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية بفضلٍ من الله تعالى عن القبض عليه ، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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