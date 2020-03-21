الإمارات تواجه كورونا.. إغلاق الشواطئ والسينما وتقنين المطاعم

المناطق _ دبي

أعلنت الإمارات، السبت، إغلاقا مؤقتا للشواطئ العامة والخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتا اعتبارا من غد الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة و التقييم وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا، وفق ما أقرته وزارة الصحة و وقاية المجتمع و الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقررت الوزارة والهيئة تقنين عمل المطاعم و المقاهي و منافذ تقديم خدمة الاكل و الشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة و التقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20% من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات “التباعد الاجتماعي ” و التي لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم و شروط الصحة العامة مع استثناء الأكشاك الخارجية و الطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم.

هذا وحثت الجمهور على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وطالبتا في الوقت نفسه المؤسسات الاتحادية و المحلية القطاع الخاص المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات وفق ما كفله لها القانون ، ومراقبة إجراءات التطبيق و وضع الإرشادات اللازمة لتوعية الجمهور في هذا الشأن.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، عن اكتشاف 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

في التفاصيل، أكدت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي لدولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أن حالات الشفاء من كورونا وصلت إلى 38 حالة، منوهة بأن القانون سيأخذ مجراه مع كل من يروج الإشاعات حول الوباء.