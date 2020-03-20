أمانة نجران توزع المعقمات على المواطنين والمقيمين في ٢٩ موقعاً

المناطق _ نجران

وزعت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها اليوم، المعقمات على المواطنين والمقيمين مجاناً، في ٢٩ موقعًا، بمدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة، بناءً على توجيه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وذلك في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة قامت بتوزيع المعقمات في عدة نقاط بناءً على توجيه سمو أمير المنطقة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي استشعارًا من الأمانة بالقيام بواجبها المجتمعي, إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى لوقاية المجتمع من هذا الوباء، وتوعية أفراد المجتمع كذلك بتعقيم اليدين للحفاظ على سلامتهم.