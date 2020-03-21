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ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا ” في العراق إلى 214 إصابة

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا ” في العراق إلى 214 إصابة
http://almnatiq.net/?p=845138
المناطق _ العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا ” في عموم العراق إلى 214 إصابة.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي باكتشاف 21 إصابة جديدة بالفيروس موزعة على محافظات بغداد والنجف والبصرة والمثنى والسليمانية,
فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة, اثنتان في بغداد وواحدة في البصرة ,ما يرفع حالات الوفاة في عموم العراق إلى 17 حالة.

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