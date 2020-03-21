احدث الأخبار

“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة حتى نهاية الأسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: لا دليل علمي على حدوث مضاعفات للمصابين بـ”كورونا” عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة
أبرز المواد
 أمانة تبوك تلزم محال بيع أسطوانات الغاز بتنظيفها وترفع درجة التوعية لدى عمال النظافة
منطقة تبوك
 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بجازان ينفذ لوحات توعوية في الأماكن العامة
منطقة جازان
 مسؤولو منطقة تبوك وأهاليها ينوهون بالمضامين الضافية لكلمة خادم الحرمين الشريفين
منطقة تبوك
 جامعة الجوف تطلق حملة #من_أجل_الوطن_حنا_بالبيت
منطقة الجوف
 آل الشيخ يدعو المواطنين والمقيمين لتطبيق الإجراءات حفظاً للأنفس والأموال
أبرز المواد
 الرويلي: لأني فخور بأبطال الصحة أردت المساهمة بما أستطيع
منطقة الجوف
 ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا ” في العراق إلى 214 إصابة
أبرز المواد
 أمانة نجران توزع المعقمات على المواطنين والمقيمين في ٢٩ موقعاً
منطقة نجران
 أمين تبوك يتفقد الإجراءات الوقائية في الأسواق وإسكان شركات النظافة
منطقة تبوك
 الإمارات تواجه كورونا.. إغلاق الشواطئ والسينما وتقنين المطاعم
أبرز المواد
“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة حتى نهاية الأسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة حتى نهاية الأسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

أبرز المواد
“الغذاء والدواء”: لا دليل علمي على حدوث مضاعفات للمصابين بـ”كورونا” عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة

“الغذاء والدواء”: لا دليل علمي على حدوث مضاعفات للمصابين بـ”كورونا” عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة

أبرز المواد
أمانة تبوك تلزم محال بيع أسطوانات الغاز بتنظيفها وترفع درجة التوعية لدى عمال النظافة

أمانة تبوك تلزم محال بيع أسطوانات الغاز بتنظيفها وترفع درجة التوعية لدى عمال النظافة

منطقة تبوك
فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بجازان ينفذ لوحات توعوية في الأماكن العامة

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بجازان ينفذ لوحات توعوية في الأماكن العامة

منطقة جازان

الرويلي: لأني فخور بأبطال الصحة أردت المساهمة بما أستطيع

الرويلي: لأني فخور بأبطال الصحة أردت المساهمة بما أستطيع
http://almnatiq.net/?p=845141
الجوف _ فواز الرويلي
عبّر الشاب ماهر بن حميد الرويلي مالك “كوفي 380” بصوير ؛ عن فخره و اعتزازه بالخدمات الجليلة و المجهودات العظيمة التي تقدمها الدولة للمواطنين و المقيمين ، وما تقوم به وزارة الصحة من تنفيذ الاجراءات الاحترازية و الاستباقية للحدّ من  تفشي فايروس كورونا ، موضحًا بأنّ المواطنين يستلهمون من قيادتهم الاحساس بالمسؤولية
 و الشعور بالآخرين و مساعدتهم و الوقوف معهم .
و ذكر الرويلي بأنه و تقديرًا لجهود العاملين في المجال الصحي و عرفانًا بأعمالهم في هذه الأزمة قرر  تقديم جميع مشروبات الإسبريسو بالمجان للعاملين في هذا المجال ، مؤكدًا بأن ما يقدمه للوطن لن يصل إلى مرحلة الوفاء به ، ومهما قدمنا من الغالي و النفيس و البذل و العطاء لن نوفي هذا الوطن الشامخ حقه ، و بيّن بأن ما يجعلنا نبرهن على حقيقة هذه المشاعر هو ما نلمسه من بلادنا و قد فاقت شتى الدول في تلاحمها مع شعبها و المقيمين فيها ، و وضعهم ضمن الأولويات لديها .

الجدير بالذكر بأن الشاب ماهر حاصل على دبلوم الحاسب الآلي بعد الثانوية العامة و لم يمنعه عدم حصوله على وظيفة من أن يشق طريق العمل الحرّ الذي يفضله ويكون فاعلاً في مجتمعه و خادمًا لوطنه .

 

روابط ذات صلة

جامعة الجوف تطلق حملة #من_أجل_الوطن_حنا_بالبيت

جامعة الجوف تطلق حملة #من_أجل_الوطن_حنا_بالبيت
رجال أعمال طبرجل الجوف يتفاعلون للتقليل من تأثير فيروس كورونا

رجال أعمال طبرجل الجوف يتفاعلون للتقليل من تأثير فيروس كورونا
أمانة الجوف وبلدياتها تكثف حملاتها على منشآت أسطوانات الغاز

أمانة الجوف وبلدياتها تكثف حملاتها على منشآت أسطوانات الغاز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*