الرويلي: لأني فخور بأبطال الصحة أردت المساهمة بما أستطيع

الجوف _ فواز الرويلي

عبّر الشاب ماهر بن حميد الرويلي مالك “كوفي 380” بصوير ؛ عن فخره و اعتزازه بالخدمات الجليلة و المجهودات العظيمة التي تقدمها الدولة للمواطنين و المقيمين ، وما تقوم به وزارة الصحة من تنفيذ الاجراءات الاحترازية و الاستباقية للحدّ من تفشي فايروس كورونا ، موضحًا بأنّ المواطنين يستلهمون من قيادتهم الاحساس بالمسؤولية

و الشعور بالآخرين و مساعدتهم و الوقوف معهم .

و ذكر الرويلي بأنه و تقديرًا لجهود العاملين في المجال الصحي و عرفانًا بأعمالهم في هذه الأزمة قرر تقديم جميع مشروبات الإسبريسو بالمجان للعاملين في هذا المجال ، مؤكدًا بأن ما يقدمه للوطن لن يصل إلى مرحلة الوفاء به ، ومهما قدمنا من الغالي و النفيس و البذل و العطاء لن نوفي هذا الوطن الشامخ حقه ، و بيّن بأن ما يجعلنا نبرهن على حقيقة هذه المشاعر هو ما نلمسه من بلادنا و قد فاقت شتى الدول في تلاحمها مع شعبها و المقيمين فيها ، و وضعهم ضمن الأولويات لديها .

الجدير بالذكر بأن الشاب ماهر حاصل على دبلوم الحاسب الآلي بعد الثانوية العامة و لم يمنعه عدم حصوله على وظيفة من أن يشق طريق العمل الحرّ الذي يفضله ويكون فاعلاً في مجتمعه و خادمًا لوطنه .