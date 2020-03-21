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آل الشيخ يدعو المواطنين والمقيمين لتطبيق الإجراءات حفظاً للأنفس والأموال

آل الشيخ يدعو المواطنين والمقيمين لتطبيق الإجراءات حفظاً للأنفس والأموال
http://almnatiq.net/?p=845146
المناطق _ الرياض

دعا معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.
وحث معاليه على أهمية التقيد بالتعليمات، وأهمها البقاء بالمنازل؛ لما سيتحقق بذلك من مصالح عامة وخاصة، ودرءا للمفاسد، مبيناً أنه كلما التزم بها كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف وتهلك، وأصون للأموال من أن تهدر، والشريعة الغراء مبناها على تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد.
وأكد معاليه أن التقيد بهذه التعليمات والتوجيهات واجب شرعي؛ لأنها من طاعة ولاة الأمر، ويأثم المكلف عند مخالفتها؛ لأنها مخالفة لولاة الأمر، سائلاً الله تعالى أن يلطف بعباده، وأن يرفع عنهم هذا الوباء وهم في صحة وعافية وأحسن حال.

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