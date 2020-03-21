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جامعة الجوف تطلق حملة #من_أجل_الوطن_حنا_بالبيت

جامعة الجوف تطلق حملة #من_أجل_الوطن_حنا_بالبيت

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جامعة الجوف تطلق حملة #من_أجل_الوطن_حنا_بالبيت

جامعة الجوف تطلق حملة #من_أجل_الوطن_حنا_بالبيت
http://almnatiq.net/?p=845149
الجوف _ محمد الحسن

دشن مدير الجامعة المكلف أ. د/ بدر بن كريم، الزارع حملة (#من_أجل_الوطن_حنا_بالبيت)، المقترحة من شطر الطالبات بعمادة شؤون الطلاب، وتهدف إلى تحفيز جميع منسوبي جامعة الجوف
ومنسوباتها للالتزام بالتوجيهات الصادرة بشأن البقاء في البيوت حفاظاً على الوطن من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور الزارع، في مقطع فيديو، أعلن فيه انطلاق المبادرة: “التزاماً بالتوجيهات الصادرة من الدولة – أيدها الله -، وتعاوناً مع الجهات المعنية في حماية الوطن من انتشار فيروس كورونا.

أدعو جميع منسوبي جامعة الجوف ومنسوباتها وأفراد المجتمع، للبقاء في البيوت.
من البيت يسعدني إطلاق حملة: ” #من_أجل_الوطن_حنا_بالبيت” وأدعو الجميع للتفاعل معها”.
وتدعو الجامعة جميع منسوبيها ومنسوباتها وكذلك أفراد المجتمع للمشاركة في الحملة من خلال تسجيل مقطع فيديو قصير يحمل شعار الحملة ونشره في حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وستقوم الجامعة بالتفاعل مع جميع المشاركين من منسوبي الجامعة
والمجتمع.
ويمكن إرسال نسخة منها لنشرها في سناب شات جامعة الجوف.
نستقبل المشاركات عبر واتساب جامعة الجوف على الرقم (0146545555).

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