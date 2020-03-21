فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بجازان ينفذ لوحات توعوية في الأماكن العامة

جازان _ فضة عطيف

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان ضمن برامجه التوعوية عدداً من اللوحات التوعوية بالمنطقة، بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في المراكز التجارية والشوارع والأماكن العامة، تشتمل على رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وتأتي هذه البرامج التي ينفذها الفرع بمتابعة المدير العام الشيخ سليمان بن يحيى المالكي تحقيقاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي لدى المجتمع .