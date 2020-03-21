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أمانة تبوك تلزم محال بيع أسطوانات الغاز بتنظيفها وترفع درجة التوعية لدى عمال النظافة

أمانة تبوك تلزم محال بيع أسطوانات الغاز بتنظيفها وترفع درجة التوعية لدى عمال النظافة

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أمانة تبوك تلزم محال بيع أسطوانات الغاز بتنظيفها وترفع درجة التوعية لدى عمال النظافة

أمانة تبوك تلزم محال بيع أسطوانات الغاز بتنظيفها وترفع درجة التوعية لدى عمال النظافة
http://almnatiq.net/?p=845160
المناطق _ تبوك
ألزمت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها محال بيع الغاز بالمنطقة بتنظيف الأسطوانات قبل توزيعها على المستفيدين والتقيد بالخطط الاحترازية لدرء مخاطر فيروس كرونا كما قامت برفع  مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة المتعاقدة معها للقيام بأعمال النظافة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة من خلال تعريفهم بأهمية الإجراءات الاحترازية والزامهم بلبس الكمامات أثناء تأدية أعمالهم.
ودعت الأمانة محلات توزيع أسطوانات الغاز إلى أهمية تنظيفها من الزيوت والأتربة والغبار قبل بيعها على المستهلك
وأشارت “الأمانة” إلى أن تحقيق ذلك الأمر يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار وعي المستهلكين والإسهام في الابلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.
من جهة أخرى تواصل الأمانة وضمن خطتها الاحترازية لدرء مخاطر فيروس كرونا بتفعيل العديد من الإجراءات الوقائية على مدار اليوم ومن خلال تواجد الفرق الميدانية لدرء مخاطر الفايروس وأكدت الأمانة حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي ستضمن بعد – مشيئة الله – عدم انتشار هذا الوباء.

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