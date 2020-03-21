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“الغذاء والدواء”: لا دليل علمي على حدوث مضاعفات للمصابين بـ”كورونا” عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة

“الغذاء والدواء”: لا دليل علمي على حدوث مضاعفات للمصابين بـ”كورونا” عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة

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“الغذاء والدواء”: لا دليل علمي على حدوث مضاعفات للمصابين بـ”كورونا” عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة

“الغذاء والدواء”: لا دليل علمي على حدوث مضاعفات للمصابين بـ”كورونا” عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة
http://almnatiq.net/?p=845163
المناطق _ الرياض

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على عدم وجود أيّ دليل مثبت ومستند إلى أسس علمية حاليًا عن العلاقة بين استخدام المُسَكِّنات وخافضات الحرارة من نوع مضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة؛ وحدوث أي مضاعفات لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وكانت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تداولت معلومات عن عدم سلامة استخدام الأدوية المُسكّنة والخافضة للحرارة من نوع مضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة
(مثل مستحضر “ايبوبروفين”ibuprofen) في علاج الأعراض المصاحبة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأوصت الهيئة بضرورة الالتزام دائماً بالتعليمات الموجودة في النشرة الدوائية المصاحبة لعبوة المستحضر العلاجي عند البدء بتناوله، محذّرة من تجاوز جرعة الدواء المنصوص عليها في النشرة الدوائية.
ونصحت “الغذاء والدواء” المرضى الذين لديهم وصفات طبية محتوية على المسكِّنات من نوع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بمواصلة تناولها حسب الوصفة الطبية.
وتطرقت إلى إمكانية الاطلاع على جميع المستحضرات الدوائية المسوقة عن طريق تطبيق “طمني” الذي تتيحه الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بالبحث عن اسم المستحضر باللغة الانجليزية، ومن ذلك مثلاً إمكانية البحث عن جميع المستحضرات المحتوية على مادة “ايبوبروفين” المسوقة بالمملكة بكتابة كلمة ibuprofen في محرك بحث التطبيق.

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