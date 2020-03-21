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“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة حتى نهاية الأسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

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“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة حتى نهاية الأسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية الممتدة حتى نهاية الأسبوع ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
http://almnatiq.net/?p=845167
المناطق _ جازان

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع تساقط زخات من البرد يتخللها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان ومحافظاتها من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.
وأهاب نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان بالجميع لتوخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الأجواء.
وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
وحثّ المقدم آل صمغان الجميع على متابعة ما يصدر عن المديرية من تحذيرات وتوجيهات ورسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني مع التمنيات للجميع بالسلامة .

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