“البلديات” تصدر 2018 رخصة إنشائية جديدة و2875 رخصة جديدة لأنشطة تجارية عبر بوابة “بلدي”

المناطق _ الرياض

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار منظومة القطاع البلدي في تقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة عبر بوابة “بلدي”، حيث يستطيع الراغبون استكمال إجراءات التراخيص التجارية والإنشائية كافة والاستعلام دون الحاجة إلى الذهاب للأمانة أو البلدية المعنية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات يأتي تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية التي تتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وإسهاما في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على هذا الفيروس والحدّ من آثاره، وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية والجهات ذات العلاقة كافة.

وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق البدائل الفعّالة من خلال استخدام التقنية وتسخيرها لضمان صحة وسلامة المراجعين والمستفيدين من خدماتها واستمرار تقديم الخدمات حيث أصدرت الأمانات والبلديات خلال الأيام الخمسة الماضية 30 رخصة إتمام بناء، و 10 تراخيص ترميم بناء، و8 تراخيص هدم، فيما بلغت رخص التسوير 28 رخصة، فيما بلغت رخص إضافات وتعديلات مكونات البناء 203 رخص.

وأبانت أن رخص المباني الجديدة بلغت 2018 رخصة، كما تم استخراج 34 رخصة تجديد، و3 رخص لتسويات الأراضي، فيما استخرج 66 رخصة لتصحيح أوضاع مبان قائمة، و36 رخصة أخرى لنقل الملكيات.

وأكدت أن القطاع البلدي واصل عمله في استخراج الرخص التجارية حيث شهدت الأيام الخمسة الماضية استخراج 2875 رخصة جديدة ،و 5224 رخصة تجديد، فيما وصلت تراخيص نقل الملكية 523 رخصة، وجاء تعديل الرخص بعدد 846، وإلغاء الرخص 1278 إلغاء.