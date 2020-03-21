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“بلدية أملج” تحشد إمكانياتها كافة للحد من انتشار كورونا

منطقة تبوك

“بلدية أملج” تحشد إمكانياتها كافة للحد من انتشار كورونا

“بلدية أملج” تحشد إمكانياتها كافة للحد من انتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=845173
أملج _ فايز السميري
قامت بلدية أملج وتساندهم أكثر من ٣٠ آلية بتنفيذ خطة بلدية املج لمكافحة كورونا حيث تم تجهيز خطة عمل أشرف عليها رئيس البلدية المهندس غازي محمد العتيبي ، تقوم على تكثيف التعقيم والرش ومتابعة المحلات التجارية وإغلاق جميع الحدائق والملاعب وصوالين الحلاقة والصوالين النسائية يأتي ذلك تماشياً مع التعليمات المبلغة من الجهات المختصة.
حيث واصلت بلدية محافظة أملج بجميع طواقمها خلال فترة النهار والليل جهودها الاحترازية في العمل على رش وتطهير وتعقيم الممرات ومداخل المحلات الخارجية وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وعملت فرق البلدية بمحافظة املج على تطهير محلات بيع وتوزيع الغاز وتعقيم الأنابيب، مع إلزام أصحاب تلك المحلات بغسل جميع الأنابيب وتعقيمها بشكل مستمر وتوفير كافة الاشتراطات الصحية لمقدميها من العاملين في تلك المحلات ، حرصاً على سلامتهم من أي إصابة لا قدر الله.
وطالب رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي العتيبي، المواطنين بالتعاون مع البلدية وخاصة في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف المواطنين والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ، مضيفاً بأن البلدية تسعى جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء وأن يصرف هذا الوباء عن هذه البلاد الطاهرة مؤكداً على تقبل البلدية لأي ملاحظة أو اتصال أو ملاحظه من قبل المواطنين على وسائل التواصل التي حددتها البلدية للأهالي لتقديم كل سبل المساعدة على مدار الساعة .

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