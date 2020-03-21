كيف تعمل مراكز تأهيل ذوي الإعاقة بالرياض لمواجهة فايروس كورونا

المناطق _ الرياض

كثفت مراكز التأهيل الشامل بمنطقة الرياض التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الحالية إجراءاتها الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فايروس كورونا الجديد والمحافظة على سلامة نزلائها من ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين .

أوضح ذلك مدير عام الموارد والتنمية بالرياض د. يوسف السيالي الذي اكد على ان جميع مراكز الإيواء للتأهيل الشامل ذكوراً واناثاً بالمنطقة و التي تعمل على مدار الساعة بإشراف عدد مناسب من الموظفين والموظفات حرصت على تطبيق كافة التدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية ابتداءً من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية واستخدام شاشات العرض الثابتة داخل المراكز لتثقيف منسوبيها من الجنسين مروراً بإيقاف جميع البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية والزيارات والتجمعات وانتهاءً بتحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم طوال اليوم لكافة المرافق والأجهزة الطبية مثل الكراسي المتحركة والسيارات والمصاعد وتكثيف المتابعة اليومية على غرف العزل وتنظيم فحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء من الجنسين عند الدخول والخروج بالإضافة إلى رفع تقارير يومية الى إدارة فرع الوزارة بالرياض للتأكد من سير العمل على أكمل وجه ، وأضاف السيالي ان جميع هذه الإجراءات الوقائية تأتي بتوجيهات ومتابعة شخصية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي بهدف منع انتشار فيروس “كورونا” الجديد وحماية النزلاء من ذوي الإعاقة في المراكز الإيوائية. وتماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية للوقوف مع الدولة حفظها الله في هذه الأزمة .