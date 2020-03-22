الأرصاد : رياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة

المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تؤدى الى شبه انعدام في الرؤية الافقية على (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية) يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.