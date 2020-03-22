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الكويت : تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحاً

الكويت : تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحاً

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الكويت : تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحاً

الكويت : تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحاً
http://almnatiq.net/?p=845197
المناطق _ الكويت
أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، عن تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساء حتى الرابعة صباحاً. كما قال الصالح عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المجلس قرر تمديد العطلة الحكومية لأسبوعين إضافيين. وكان مصدر حكومي رفيع قد كشف عن أن القطاعات الأمنية الميدانية جاهزة وبشكل كامل لفرض حظر التجول، في حال إقراره من قبل مجلس الوزراء، مؤكداً أن كل قطاع حدد العناصر التي ستطبق الحظر، وأبلغهم بشكل رسمي بالخطة وطريقة التعامل مع المتجاوزين.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أنه لا داعي للهلع، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي كافٍ ويجب عدم تخزين السلع. ودعا الروضان، الجميع إلى شراء المواد الغذائية بما يكفي الأسر، موضحاً أن الوزراة ستضع حداً للشراء.

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