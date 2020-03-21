احدث الأخبار

جهود وزارة التعليم والجامعات تتكامل مع الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمواجهة فيروس كورونا
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 98 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق حملة (وليسعك بيتك)
منطقة الرياض
 الكويت : تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحاً
أبرز المواد
 الأرصاد : رياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 خبراء: الحجر الصحي يطبق بصعوبة.. فرض الغرامات قد يكون الحل
أبرز المواد
 مؤسسة “الحبوب” : 81 ألف طن مخزون الدقيق في المملكة
أبرز المواد
 النقود الورقية.. هل تنقل عدوى فيروس كورونا؟
أبرز المواد
 هل تنفع المضادات الحيوية في علاج المصابين بكورونا؟
أبرز المواد
 أقوى حاسوب في العالم يدخل المعركة ضد كورونا.. ويبدأ حل اللغز
أبرز المواد
 ماكرون: أزمة كورونا لا تزال في بدايتها
أبرز المواد
 المدينة الموبوءة في إيطاليا.. مشاهد مرعبة من “مستشفى كورونا”
أبرز المواد
جهود وزارة التعليم والجامعات تتكامل مع الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمواجهة فيروس كورونا

جهود وزارة التعليم والجامعات تتكامل مع الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمواجهة فيروس كورونا

أبرز المواد
كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 98 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 98 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق حملة (وليسعك بيتك)

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق حملة (وليسعك بيتك)

منطقة الرياض
الكويت : تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحاً

الكويت : تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحاً

أبرز المواد

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق حملة (وليسعك بيتك)

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق حملة (وليسعك بيتك)
http://almnatiq.net/?p=845200
المناطق _ الرياض
أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة (وليسعك بيتك) وهي حملة توعوية تطلقها الرئاسة العامة تستهدف التوعية بأهمية الجلوس في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة استجابة للتوجيهات التي تطالب بها الجهات الصحية المختصة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وذلك مساهمة من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني.
وبين معاليه خلال إطلاق الحملة أن الحملة تعتبر مساهمة من الرئاسة العامة في بيان  الواجب الشرعي في الأخذ بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة للحفاظ على واحدة من أهم الضرورات الخمس وهي (النفس).
وأوضح معاليه أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ولذلك فإن من الواجب التعاون مع الجهات المختصة في ذلك، وهو من التعاون على البر والتقوى وقد قال سبحانه ﴿وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ﴾ [المائدة: ٢]، كما أن مخالفة هذه التوجيهات من الإلقاء باليد إلى التهلكة الذي حرمه الله عز وجل عنه بقوله ﴿وَلا تُلقوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وَأَحسِنوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحسِنينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].
وسأل الدكتور السند، الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا ديننا وولاة أمرنا، وعافية أبداننا وسعة أرزاقنا إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.

روابط ذات صلة

كيف تعمل مراكز تأهيل ذوي الإعاقة بالرياض لمواجهة فايروس كورونا

كيف تعمل مراكز تأهيل ذوي الإعاقة بالرياض لمواجهة فايروس كورونا
الدهمشي يشكر خادم الحرمين الشريفين لجهود المملكة في الحد من تفشي “كورنا”

الدهمشي يشكر خادم الحرمين الشريفين لجهود المملكة في الحد من تفشي “كورنا”
المهندس الفضلي يؤكد استمرار أعمال الإنتاج وتوفر المخزون الكافي من المياه والمنتجات الزراعية

المهندس الفضلي يؤكد استمرار أعمال الإنتاج وتوفر المخزون الكافي من المياه والمنتجات الزراعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*