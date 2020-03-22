احدث الأخبار

“الصندوق العقاري” إيداع أكثر من 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس
أبرز المواد
 إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تساند جهود “الصحة” في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (COVID19)
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني يثمن الموقف الشجاع والجاد لتحالف دعم الشرعية في معركة بلاده المصيرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران
أبرز المواد
 كوبا ترسل أطباء إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 جهود وزارة التعليم والجامعات تتكامل مع الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمواجهة فيروس كورونا
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 98 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق حملة (وليسعك بيتك)
منطقة الرياض
 الكويت : تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحاً
أبرز المواد
 الأرصاد : رياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 خبراء: الحجر الصحي يطبق بصعوبة.. فرض الغرامات قد يكون الحل
أبرز المواد
 مؤسسة “الحبوب” : 81 ألف طن مخزون الدقيق في المملكة
أبرز المواد
“الصندوق العقاري” إيداع أكثر من 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس

“الصندوق العقاري” إيداع أكثر من 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس

أبرز المواد
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تساند جهود “الصحة” في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (COVID19)

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تساند جهود “الصحة” في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (COVID19)

أبرز المواد
رئيس الوزراء اليمني يثمن الموقف الشجاع والجاد لتحالف دعم الشرعية في معركة بلاده المصيرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران

رئيس الوزراء اليمني يثمن الموقف الشجاع والجاد لتحالف دعم الشرعية في معركة بلاده المصيرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران

أبرز المواد
كوبا ترسل أطباء إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد

كوبا ترسل أطباء إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد

أبرز المواد

تأكيدًا على التزامه وقبل الموعد المحدد ..

“الصندوق العقاري” إيداع أكثر من 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس

“الصندوق العقاري” إيداع أكثر من 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس
http://almnatiq.net/?p=845225
المناطق _ الرياض

أودع صندوق التنمية العقارية، أكثر من 1449 مليون ريال في حسابات مستفيدي ” سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وذلك عن شهر مارس الحالي.
أعلن ذلك المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، اليوم الأحد، وقال: أنه إلتزاماً من الصندوق العقاري لمستفيدينا المواطنين، ونظراً للظروف الاستثنائية والإحترازية التي تنتهجها الدولة، وإنفاذاً لتوجيهات معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ ماجد الحقيل، التي تتضمن مراعاة مصالح المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعوم، بدء الصندوق مبكراً في إيداع مليار واربعمائة وتسعة وأربعون مليون ريال” في حسابات مستفيدي سكني وذلك عبارة عن أرباح عقود “التمويل المدعُوم” ومبادراته لشهر مارس الحالي قبل موعده المعتاد شهرياً.
وأوضح بن ماضي، أن 400 مليون ريال من إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 927 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، و122 مليون ريال لمبادرة دعم المدنيين، مبيناً أن إجمالي المبالغ التي أودعت في الربع الأول من العام الحالي لمستفيدي القرض المدعوم ومبادراته بلغت نحو 4842 مليون ريال ” اربعة مليارات وثمانمائة وأثنان وأربعون مليون ريال”.
وأفاد أن تقديم إيداع الدعم لشهر مارس يأتي تأكيداً من “سكني” على التزامنا الوطني في تمكين المواطن من السكن، مشيداً بالجهود التمويلية والسكنية المبذولة من منظومة الإسكان وتعاون الجهات التمويلية في تسريع إيداع الدعم لهذا الشهر ،
مبيناً إن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات المستفيدين من ” القرض المدعوم” ومبادارته منذ إعلان التحوّل عام 2017م وحتى شهر مارس الحالي بلغت نحو 17 مليار و947 مليون ريال.
وأشاد المشرف العام على الصندوق، بالتكاملية وإحترافية الكوادر البشرية وفن إدارة العمل عن بُعد خلال هذه الفترة من قبل منظومة الإسكان والجهات التمويلية والتي بدورها ساهمت في إستمرارية الإنجاز اليومي في دعم رحلة المستفيد إلكترونياً لحصوله على السكن بكل يسر وسهولة.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية هيأ أكثر من 30 خدمة إلكترونية وخدمة المستشار العقاري ومركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية، كما تعمل إدارته عن بعُد لمساندة او تقديم الدعم للمستفيدين إلكترونياً.

روابط ذات صلة

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تساند جهود “الصحة” في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (COVID19)

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تساند جهود “الصحة” في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (COVID19)
رئيس الوزراء اليمني يثمن الموقف الشجاع والجاد لتحالف دعم الشرعية في معركة بلاده المصيرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران

رئيس الوزراء اليمني يثمن الموقف الشجاع والجاد لتحالف دعم الشرعية في معركة بلاده المصيرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران
كوبا ترسل أطباء إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد

كوبا ترسل أطباء إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*