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فصائل شيعية موالية لإيران تحتج على إقامة مخيم للحجر الصحي للعائدين من إيران في باكستان

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تناقلوا رسالة تزعم أن الشيعة ليسوا عرضة لفيروس كورونا

فصائل شيعية موالية لإيران تحتج على إقامة مخيم للحجر الصحي للعائدين من إيران في باكستان

فصائل شيعية موالية لإيران تحتج على إقامة مخيم للحجر الصحي للعائدين من إيران في باكستان
http://almnatiq.net/?p=845228
المناطق _ الرياض

شهد مخيم الحجر الصحي الذي أقامته الحكومة الباكستانية لإبقاء الزوار العائدين من إيران مظاهرة قادتها عناصر على صلة بالتنظيمات الشيعية الموالية لإيران اليوم في مدينة سكهر بإقليم السند جنوب باكستان.
وأوضحت قناة “اي أر واي” الإخبارية الباكستانية أن نحو مئة شخص داخل المخيم القائم في مدينة سكهر قاموا بتنظيم مظاهرة للخروج من الحجر الصحي زاعمين بأن علماءهم من الشيعة طلبوا منهم الخروج من المخيم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون الخوف من فيروس كورونا.
وأضافت أن المتظاهرين تسببوا في اختلاط نحو 150 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا في ذلك المخيم بين باقي الحالات التي تخضع للحجر الصحي الاحترازي وبالغ عددهم نحو 1500 شخص.
وذكرت أن نشطاء التنظيمات الشيعية المحلية وجدوا خارج المخيم بكثافة في أثناء المظاهرة وحاولوا منع الشرطة من السيطرة على المظاهرة.
من جانبه أمر رئيس وزراء حكومة إقليم السند مراد علي شاه السلطات المحلية في مدينة سكر بالسيطرة على الوضع، وطلب من القوات شبه العسكرية بالتوجه إلى موقع المظاهرة لمساعدة الشرطة في إخماد المظاهرة.
وأضافت قناة “اي ار واي” أن المتظاهرين كانوا يتناقلوا رسالة صوتية لشخص غير معروف زعم فيها بأن أتباع آل محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعني الشيعة لن يصيبهم فيروس كورونا، ويجب عليهم الخروج من الحجر الصحي.

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