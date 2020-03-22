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“هدف” يدعو الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لـ “طاقات”

“هدف” يدعو الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لـ “طاقات”
http://almnatiq.net/?p=845237
المناطق _ الرياض

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب المنشآت، إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لبوابة العمل الوطنية “طاقات” عبر الرابط : https://www.taqat.sa، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19).

وتشتمل البوابة الوطنية للعمل “طاقات” على مسارات دعم التأهيل والتدريب، لتمكين القوى البشرية في سوق العمل.

وتتيح بوابة “طاقات” لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهدف منشآتهم‪. وتضم بوابة “طاقات” مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تتضمن آليات التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، وإدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الإلكترونية، وإدارة قنوات التوظيف‪. ومعلوم أن “طاقات”، مبادرة وطنية أنشئت لتكون أكبر منصة لسوق العمل في المملكة، وتشتمل على أهم خدمات سوق العمل المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل، حيث ترتكز رسالة “طاقات”، على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة‪. وتوفر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.

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