شاهد إعلاميو منطقة جازان يطلقون حملة “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل “

جازان _ فضة عطيف

استشعارًا لدورهم الوطني وتنفيذً ا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظ ها الله – اطلق إعلاميو منطقة جازان حملة إعلامية للتعريف بأهمية المكوث بالمنزل للمشاركة في ا لمحافظة على صحة المواطن والأسر ة والمجتمع وذلك ضمن الإجراءات ا لوقائية والاحترازية التي تنفذها المملكة للقضاء على منع انتشا ر فايروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير العلاقات العامة بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد ا لزائري أن هذه الحملة تأتي مساهمة من قبل كافة الإعلاميين العاملين في الجهات الاعلامية الحكومية والرسمية والقطاع الخاص بمنطقة جازان.

داعيا الجميع لاستشعار وإلى التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة للتصدي لهذا الفيروس وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ، و تصب هذه الإجراءات في مصلحة وصحة الجميع ، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا ومجتمعنا من كل مكروه.