شاهد إعلاميو منطقة جازان يطلقون حملة “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل “

جازان _ فضة عطيف
استشعارًا لدورهم الوطني وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله – اطلق إعلاميو منطقة جازان حملة إعلامية للتعريف بأهمية المكوث بالمنزل للمشاركة في المحافظة على صحة المواطن والأسرة والمجتمع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها المملكة للقضاء على منع انتشار فايروس كورونا المستجد.
وأوضح مدير العلاقات العامة بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري أن هذه الحملة تأتي مساهمة من قبل كافة الإعلاميين العاملين في الجهات الاعلامية الحكومية والرسمية والقطاع الخاص بمنطقة جازان.
داعيا الجميع لاستشعار وإلى التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة للتصدي لهذا الفيروس وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ، و تصب هذه الإجراءات في مصلحة وصحة الجميع ، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا ومجتمعنا من كل مكروه.
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