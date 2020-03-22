احدث الأخبار

فرنسا تهدد بريطانيا بإغلاق الحدود إن لم تشدد إجراءاتها ضد “كورونا”
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة شمال البيضاء
أبرز المواد
 شاهد إعلاميو منطقة جازان يطلقون حملة “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل “
أبرز المواد
 النمسا تسجل تاسع وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “هدف” يدعو الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لـ “طاقات”
أبرز المواد
 قصة أصغر طفل في الحجر الصحي بالرياض
أبرز المواد
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يصدر عددا جديدا من مجلة الحوار
أبرز المواد
 فصائل شيعية موالية لإيران تحتج على إقامة مخيم للحجر الصحي للعائدين من إيران في باكستان
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” إيداع أكثر من 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس
أبرز المواد
 إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تساند جهود “الصحة” في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (COVID19)
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني يثمن الموقف الشجاع والجاد لتحالف دعم الشرعية في معركة بلاده المصيرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران
أبرز المواد
 كوبا ترسل أطباء إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
فرنسا تهدد بريطانيا بإغلاق الحدود إن لم تشدد إجراءاتها ضد “كورونا”

فرنسا تهدد بريطانيا بإغلاق الحدود إن لم تشدد إجراءاتها ضد “كورونا”

أبرز المواد
الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة شمال البيضاء

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة شمال البيضاء

أبرز المواد
شاهد إعلاميو منطقة جازان يطلقون حملة “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل “

شاهد إعلاميو منطقة جازان يطلقون حملة “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل “

أبرز المواد
النمسا تسجل تاسع وفاة بفيروس كورونا

النمسا تسجل تاسع وفاة بفيروس كورونا

أبرز المواد

فرنسا تهدد بريطانيا بإغلاق الحدود إن لم تشدد إجراءاتها ضد “كورونا”

فرنسا تهدد بريطانيا بإغلاق الحدود إن لم تشدد إجراءاتها ضد “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=845252
المناطق - الرياض

في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد في أوروبا، كشف تقرير صحفي أن فرنسا وجهت تهديدا لبريطانيا على وقع الوباء الذي ضرب معظم دول القارة.

وقالت صحيفة “ليبراسيو” الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون هدد بإغلاق حدود بلاده مع بريطانيا، إذا تقاعس رئيس وزرائها بوريس جونسون عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس.

وكان جونسون قد أمر الجمعة بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية، في محاولة لاحتواء الانتشار المتسارع للمرض الذي يعرف أيضا بـ”كوفيد 19″، وذلك بعد أيام من فرض دول أوروبية أخرى إغلاقا للبلاد.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر في مكتب ماكرون، إن قرار جونسون جاء بعد أن وجه له الزعيم الفرنسي إنذارا صباح الجمعة، مهددا بفرض حظر على دخول أي مسافر قادم من بريطانيا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.

ونقل التقرير عن مسؤول في الأليزيه قوله: “اضطررنا لتهديده بشكل واضح لجعله يتحرك في نهاية الأمر”.

وامتنع مكتب ماكرون عن التعليق عندما اتصلت به وكالة “رويترز”، فيما لم يكن لدى مكتب جونسون تعليق فوري على التقرير.

وقالت الحكومة البريطانية إنها تتحرك بناء على إرشادات مستشاريها العلميين، مع تعزيز جهودها للحد من تفشي المرض.

وأمر ماكرون بفرض قيود صارمة على التنقل في فرنسا الأسبوع الماضي، وأغلقت المطاعم والحانات والمدراس في شتى أنحاء البلاد، كما فرضت الحكومة على السكان بأن يلزموا بيوتهم وألا يخرجوا إلا لحاجات ضرورية ووفق تصريح مسبق من وزارة الداخلية.

وحث ماكرون أيضا على أن تغلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حدودها الخارجية الأسبوع الماضي.

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة شمال البيضاء

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة شمال البيضاء
شاهد إعلاميو منطقة جازان يطلقون حملة “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل “

شاهد إعلاميو منطقة جازان يطلقون حملة “كلنا مسؤول للبقاء في المنزل “
النمسا تسجل تاسع وفاة بفيروس كورونا

النمسا تسجل تاسع وفاة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*