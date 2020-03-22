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غدا .. اجتماع يحدد مستقبل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

غدا .. اجتماع يحدد مستقبل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=845257
المناطق-الرياض

كشفت تقارير صحفية أن اجتماعا سريا سيعقده اتحاد الكرة السعودي، يوم غدٍ الاثنين، لبحث مستقبل الدوري دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المتوقف بسبب تفشي كورونا على مستوى العالم.
ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، نقلا عن مصادرها التي وصفتها بالموثوقة، فإن الاجتماع سيدور حول آلية استكمال الدوري حال رفع التعليق عنه، إذ إن المسؤولين في الاتحاد السعودي يرون أن الأندية بحاجة لأسبوعين كاملين قبل استئناف الدوري بحيث تمنح الفرصة للأندية في عودة التدريبات وإكمال جاهزية اللاعبين والمواصلة على ذلك أسبوعين قبل بدء الجولة الـ23 من الدوري.
وأشارت إلى أن المسؤولين وضعوا سيناريوهات زمنية للاستئناف وأن الدوري السعودي بحاجة إلى 35 إلى 40 يوما لإنهاء جميع جولاته الثمان المتبقية من المنافسات كاملة.
وأوضحت المصادر: ”حال أن الفيروس ظل على وضعه دون انحسار فإن السيناريو الذي سيناقش هو إكماله بدءا من شهر أغسطس المقبل، وهو الخيار الذي يتوقع أن يكون سيناريو عالميا للدوريات الوطنية التي لا تحبذ فكرة الإلغاء أو الإنهاء بالتتويج للمتصدر الحالي أو بطل الشتاء“.

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