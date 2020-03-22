الهند تفرض حظرا للتجوال وسريلانكا تحظر قدوم طائرات وسفن الركاب إليها

المناطق - الرياض

فرضت الهند حظر تجوال في مختلف أنحائها بالتزامن مع ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى خمس حالات وإجمالي الإصابات إلى 324 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان إن حالات الوفاة سجلت بواقع اثنتين بولاية ماهاراشترا وحالة واحدة في ولايات دلهي والبنجاب وكارناتاكا.

وأبانت السُلطات الأمنية من جهتها أن فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يهدف إلى دفع المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم في إطار جهود احتواء انتشار فيروس ( كوفيد 19 ).

وألغت السلطات المعنية بالهند كل خدمات قطارات الركاب حتى 31 مارس الجاري.

كما فرضت السُلطات السريلانكية اليوم، حظرًا على دخول جميع الطائرات وسفن الركاب إلى البلاد، في محاولة أخرى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ). مؤكدةً أن الحظر لن يتم تغييره لأي ظرف.

وأشارت في بيان لها أنها سمحت لشركات الطيران بتشغيل رحلات المغادرة، مما يمكِّن السائحين من مغادرة سريلانكا، واستخدام المطار كنقطة عبور، كما تم السماح لسفن الركاب بالدخول دون النزول في الميناء.