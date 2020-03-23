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بريطانيا.. “طلب خاص” من الحكومة لمليون ونصف شخص

بريطانيا.. “طلب خاص” من الحكومة لمليون ونصف شخص
http://almnatiq.net/?p=845285
المناطق - الرياض

بعد أن تعرضت لانتقادات عدة لتعاملها “المتراخي” مع الأزمة، طلبت الحكومة البريطانية من مليون ونصف المليون شخص يعيشون في البلاد ويعتبرون “الأكثر ضعفا” حيال فيروس كورونا المستجد، أن يلازموا منازلهم لمدة 3 أشهر.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن “ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في إنجلترا حددتهم خدمة الصحة العامة على أنهم معرضون بشدة لأمراض خطيرة إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، سيتعين عليهم البقاء في المنزل لحماية أنفسهم”.

وسيتم تخصيص خط هاتفي لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليه، كما سيكون ممكنا توصيل أدوية وأغراض معيشية إلى منازل الأشخاص المعزولين.

وقال وزير المجتمعات المحلية روبرت جنريك: “سيكون وقتا مقلقا، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يعانون مشاكل صحية خطيرة، وهذا هو السبب في أننا نأخذ إجراءات عاجلة لضمان اتخاذ الأشخاص الضعفاء للغاية خطوات إضافية لحماية أنفسهم”.

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