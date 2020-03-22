كورونا.. إندونيسيا تسجل 64 إصابة و10 وفيات جديدة والنمسا تاسع وفاة

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سجلت إندونيسيا 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 514 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 48، مضيفًا أن تسعة مرضى تماثلوا للشفاء مما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 29.

بينما سجلت النمسا تاسع وفاة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الحالات المصابة إلى 3026 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة النمساوية في بيان اليوم إن الفحوص الطبية أكدت 212 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3026 حالةً بينها تسع حالات شفاء ومثلها وفيات.

وأوضحت أن معظم الحالات التي سجلت كانت بمقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا بواقع 626 حالة تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 606 إصابات في حين سجلت العاصمة فيينا 369 إصابة.