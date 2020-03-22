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“مسام” ينتزع 2,257 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

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“مسام” ينتزع 2,257 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

“مسام” ينتزع 2,257 لغمًا في اليمن خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=845288
المناطق - الرياض

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2020م، من انتزاع 2,257 لغمًا منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 321 لغمًا مضادة للدبابات و 1,930 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 154,240 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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