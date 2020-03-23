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أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..

أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..

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أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

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شاهد.. الأمن الأردني يضبط فتاة خرقت “حظر” كورونا بالرقص

شاهد.. الأمن الأردني يضبط فتاة خرقت “حظر” كورونا بالرقص
http://almnatiq.net/?p=845301
المناطق - الرياض

ضبطت السلطات الأردنية فتاة خالفت حظر التجول المفروض ضمن إجراءات احتواء وباء كورونا، بعد أن جرى تداول مقطع مصور لها وهي ترقص في الشارع.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام على صفحتها الرسمية بموقع تويتر إن “العاملون في الأمن الوقائي وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة خرقت حظر التجول، وقامت بإيقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها”.

وتظهر بالفيديو فتاة ترتدي عباءة ونقاب في الفيديو الذي صور من أعلى، وقد ترجلت من سيارتها وسط الطريق وقامت بحركات راقصة.

وبدأت السلطات الأدنية تطبيق حظر تجول صارم فرضته الحكومة ابتداء من صباح السبت، في أحدث الخطوات التي يتخذها الأردن لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد عدد المصابين.

وضبط الأمن الأردني مئات المخالفات لحظر التجوال، خلال 24 ساعة من تطلبيقه.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، ستتم معاقبة كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت سلسلة إجراءات في سبيل احتواء فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات وقف الرحلات الجوية وغلق الحدود مع الدول المجاورة، وتعطيل المؤسسات الحكومية والخاصة ووقف الصلاة في المساجد والكنائس وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.

كما عمد الجيش الأردني إلى عزل العاصمة عمّان عن بقية أنحاء المملكة، وتم منع التنقل بين المحافظات. إلى جانب ذلك، تم منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي.

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