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أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..

أمير جازان يعتمد خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة..

منطقة جازان
أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

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رجل أعمال بوادي الدواسر يتبرع بعقارين فندقيين لصالح وزارة الصحة

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يكتبون

باولو ديبالا يعلن إصابته بكورونا

باولو ديبالا يعلن إصابته بكورونا
http://almnatiq.net/?p=845303
المناطق - الرياض

أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، حامل لقب الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الإخيرة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه أكد انه بحالة “ممتازة”.

وكتب ديبالا (26 عاما) في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “أردت أن ابلغكم أننا (مع شريكته أوريانا ساباتيني) تلقينا نتائج فحص فيروس كوفيد-19.. وجاءت النتائج ايجابية. لحسن الحظ نحن في حال ممتازة. شكرا على رسائلكم”.

وأصدر متصدر الكالتشيو بيانا جاء فيه “يخضع (ديبالا) لحجر طوعي في بيته منذ الأربعاء 11 مارس. سيبقى خاضعا للمراقبة، بحسب النظام المعتاد. هو بخير ولا يعاني من أعراض”.

وديبالا هو ثالث لاعب من يوفنتوس تُعلن اصابته بالفيروس، بعد لاعب وسطه الفرنسي بليز ماتويدي والمدافع دانييلي روغاني.

وكان روغاني أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإيطالي يعلن عن إصابته بالفيروس الذي وصل عدد ضحاياه في العالم إلى نحو 13 ألف شخص حتى السبت، مما أدى إلى وضع الفريق وطواقمه الفنية والطبية وحتى رئيس النادي أندريا أنييلي في الحجر الصحي الطوعي.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس “كوفيد-19” في أوروبا، وهي أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من أبريل، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية. وحتى مساء السبت، أعلنت إيطاليا تسجيل 4825 وفيات و53,578 إصابات بالفيروس.

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