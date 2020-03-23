بريطانيا.. منتج دواء كورونا “المزيف” في قبضة الشرطة

المناطق - الرياض

قالت الشرطة البريطانية، إنها اتهمت رجلا بإنتاج دواء مزيف لعلاج فيروس كورونا ومحاولة بيعه خارج البلاد.

وألقت الشرطة القبض على فرانك لودلو (59 عاما)، من وست ساسكسفي جنوب إنجلترا، يوم الجمعة واتهمته بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في هذا الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني.

ومثل لودلو أمام محكمة في مدينة برايتون وأمرت باستمرار احتجازه حتى يوم 20 أبريل.

وجاء اعتقال لودلو بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وبدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في لوس أنجليس طردا في 18 مارس تم إرساله من المملكة المتحدة واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تم تصنيفها على أنها “علاج مضاد للأمراض”.

وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد، وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.