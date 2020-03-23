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“كورونا” يقتحم السجون الأمريكية.. وتأكيد أول إصابة

“كورونا” يقتحم السجون الأمريكية.. وتأكيد أول إصابة
http://almnatiq.net/?p=845305
المناطق - الرياض

أظهر فحص أجري على سجين في أحد السجون الأميركية بمدينة نيويورك، الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مما يمثل أول حالة مؤكدة في نظام السجون الفيدرالي.

والسجين المصاب كان في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين بمدينة نيويورك، وقد اشتكى من آلام في الصدر، وتم اختباره، قبل أن يوضع في عزل صحي.

وأكدت نتائج الفحوصات في وقت لاحق إصابته بالفيروس.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأضاف الرئيس الأميركي أن العمل جار مع الكونغرس بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.

وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا حتى منتصف يوم السبت 286 شخصا وأكثر من 22 ألف إصابة.

ويبلغ عدد السجناء في الولايات المتحدة زهاء 2.4 مليون سجينا -ما يعادل نحو 25 في المئة من كافة السجناء في العالم.

واقترب الوباء العالمي من أعلى مستويات السلطة في واشنطن بعد اكتشاف إصابة عضوين بمجلس النواب وأحد مساعدي مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي.

وقال بنس إنه سيخضع هو وزوجته للكشف، بينما قال مسؤولون إن أيا من الرئيس دونالد ترامب أو نائبه لم يخالط الموظف المصاب.

وكان طبيب ترامب قال في الأسبوع الماضي إن الكشف أظهر عدم إصابة الرئيس بالفيروس، وذلك بعد تناوله العشاء مع وفد برازيلي ضممصابا واحدا على الأقل.

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