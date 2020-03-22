بلدية البدع تكثف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم

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تبوك - علي العميري:

تواصل بلدية محافظة البدع جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المحافظة والمراكز التابعة والتي أوصت بها الجهات المختصة لمكافحة فيروس “كورونا” ومنع انتشاره والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد أن البلدية نفذت العديد من الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة حرصاً على حماية صحة المواطن والمقيم والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية
وأضاف السعيد أن البلدية تنفذ جولات رقابية صباحية ومسائية مستمرة للتأكد من استمرار إغلاق الأنشطة التي تم إيقاف العمل بها مؤقتاً واحترازياً وتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف وعدم استقبال الزبائن ومنع الجلسات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالطلبات الخارجية وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للساحات والأماكن العامة.
ودعا السعيد الجميع إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامتهم والبعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين سائلة الله السلامة لأهالي المنطقة والمقيمين فيها.

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